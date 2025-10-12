Дастин Порье: «Скучаю ли по боям? Каждый день – как только открываю глаза. Часть меня умерла»

Дастин Порье признался, что скучает по боям.

«Скучаю ли по боям? Каждый день – как только открываю глаза. Я делал это в течение двух десятилетий, посвятил всю свою жизнь. Часть меня умерла», – написал в соцсетях экс-боец UFC Дастин Порье .

Порье объявил о завершении профессиональной карьеры после поединка против Макса Холлоуэя, который состоялся 20 июля в главном событии UFC 318. Дастин выступал в UFC c 2011 года, а в MMA – c 2009-го. Его рекорд – 30-10-1. Порье трижды дрался за пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл.

Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»

Порье хочет провести боксерский поединок с Диазом: «Единственный бой, который я бы принял»