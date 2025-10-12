Двалишвили вызвал Фигейредо: «Отличное выступление против топ-соперника! Я жду тебя»

Мераб Двалишвили вызвал Дейвисона Фигейредо.

«Поздравления Фигейредо ! Отличное выступление против топ-соперника! Я жду тебя», – написал в соцсетях чемпион легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Дейвисон Фигейредо победил Монтела Джексона раздельным решением судей в соглавном бою UFC Rio.

