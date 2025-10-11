  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Лаура Санко: «Двалишвили заслуживает звания «боец года». Он продолжает заметно прогрессировать»
1

Лаура Санко: «Двалишвили заслуживает звания «боец года». Он продолжает заметно прогрессировать»

Лаура Санко объяснила, почему Мераб Двалишвили заслуживает звания «боец года».

«Бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева делает дискуссию интересной. Но я должна отдать звание «боец года» Мерабу. Быть настолько активным, будучи чемпионом – это само по себе впечатляет. Но он еще и продолжает заметно прогрессировать – и это уже нечто нереальное.

Тот факт, что он продолжает добавлять новые инструменты в свой арсенал, становится все более опасным, все чаще финиширует соперников – все это лишь усиливает его звездный статус. Думаю, именно он заслуживает звания «боец года», – сказала комментатор UFC Лаура Санко.

В ночь с 4 на 5 октября Двалишвили победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Титульный поединок в легчайшем весе прошел в соглавном событии турнира UFC 320.

Халил Раунтри: «Двалишвили провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»

Майкл Биспинг: «UFC нужно организовать бой Волкановски – Двалишвили в 2026 году»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
