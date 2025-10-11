Ти Джей Диллашоу: «Умар – единственный, кто не боялся переводить Двалишвили. Хочу увидеть реванш»

Ти Джей Диллашоу хочет увидеть реванш Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова.

«Думаю, ошибка многих бойцов в том, что они не пытаются переводить Мераба в партер. А вот Умар был единственным, кто не боялся делать это. Вот почему я хочу увидеть их реванш: кто-то должен не только повалить Мераба, но и удержать его на земле. Кто знает, насколько хорош он снизу?

Одно можно сказать точно: у Мераба отличные тейкдауны, но контроль сверху у него не идеальный. Например, когда Хабиб Нурмагомедов переводит тебя в партер, он фиксирует твои руки, полностью контролирует. А Мераб просто снова и снова проводит тейкдауны – поэтому ему и принадлежит рекорд», – сказал бывший боец UFC Ти Джей Диллашоу .

Титульный поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Двалишвили стал первым, кто провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 переводов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории

Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»