3

Дейвисон Фигейредо: «Я единственный, с кем Мераб еще не встречался. Хочу, чтобы UFC дал мне возможность сразиться с ним»

Дейвисон Фигейредо надеется, что станет следующим претендентом на пояс.

«Двалишвили успел подраться почти со всеми в дивизионе – и всех победил. Если посмотреть на список бойцов, я единственный, с кем он еще не встречался. Да, я покинул титульную гонку из-за двух поражений. Но теперь я вернулся, я готов побеждать.

С Божьей помощью я выйду из клетки победителем в субботу, чтобы этот бой стал возможным. Я хочу сразиться с Мерабом. Хочу, чтобы UFC дал мне такую возможность», – сказал бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо.

В ночь с 11 на 12 октября Фигейредо проведет поединок против Монтела Джексона. Бой состоится в соглавном событии турнира UFC в Рио-де-Жанейро.

Халил Раунтри: «Двалишвили провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»

Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
