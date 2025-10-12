  • Спортс
  • Дрозд – о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе»
1

Дрозд – о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе»

Григорий Дрозд согласился с Райаном Гарсией насчет карьеры Геннадия Головкина.

«Давайте без эмоций. Есть регламент, за что людей номинируют или не номинируют на включение в Зал славы. Если это произошло, очевидно, Геннадий проходит по нужным параметрам.

Если рассуждать о том, кого Головкин победил, то соглашусь с Гарсией. Гена как будто бы недобоксировал и боев с мегазвездами у него не случилось. Понятно, мы вспомним Давида Лемье и Дэниела Джейкобса. Бои с Саулем Альваресом были хорошими, но сложно поставить его в ряд легенд с Роберто Дюраном, Марвином Хаглером, Ленноксом Льюисом и так далее.

Однако у каждого боксера свое время. Видимо, по всем правилам и регламентам Головкин для Зала славы соответствует. Выберут – хорошо. Ничего плохого не вижу. Но хотелось бы более звездной карьеры. Хотя он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе, или лучший. С самым тяжелым ударом, это точно», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Напомним, Головкин завершил карьеру в январе 2023 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и ничья. По ходу карьеры он владел поясами WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Зачем боксеры рубят дрова?

Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
