Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»
Хабиб Нурмагомедов выложил совместное фото с Исламом Махачевым.
«Так и прошла вся наша жизнь – бок о бок в зале. Мы помогали друг другу, чтобы стать лучше и сильнее. Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Ислам Махачев 16 ноября подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.
Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире»
Хабиб, Махачев и Анкалаев любят побеждать бразильцев – в чем секрет?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости