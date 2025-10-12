Фигейредо – о Двалишвили: «Он проводит тейкдауны, но не знает, как финишировать соперника»
Дейвисон Фигейредо назвал единственный недостаток Мераба Двалишвили.
«Хочу подготовиться к нему. Я вижу только одну вещь, которую Мераб не делает идеально. Он проводит тейкдауны, но не знает, как финишировать соперника», – сказал боец UFC Дейвисон Фигейредо.
Ранее Двалишвили поздравил Фигейредо с победой над Монтелом Джексоном и вызвал его на бой.
UFC Rio: Оливейра задушил Гамрота, Фигейредо победил Джексона и другие бои
Дейвисон Фигейредо: «Я единственный, с кем Мераб еще не встречался. Хочу, чтобы UFC дал мне возможность сразиться с ним»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости