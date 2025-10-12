  • Спортс
2

Фигейредо – о следующем поединке: «Может быть, в конце года. Возможно, UFC смогут хорошо меня мотивировать для поединка за титул»»

Дейвисон Фигейредо не исключил, что проведет еще один бой в 2025 году.

«Готов драться в любой момент, когда UFC скажут. Может быть, в конце года. Если UFC хотят, то возможно, они смогут хорошо меня мотивировать для поединка за титул», – сказал экс-чемпион UFC Дейвисон Фигейредо.

Ранее чемпион легчайшей категории Мераб Двалишвили поздравил Фигейредо с победой над Монтелом Джексоном и вызвал его на бой.

Фигейредо – о Двалишвили: «Он проводит тейкдауны, но не знает, как финишировать соперника»

Двалишвили вызвал Фигейредо: «Отличное выступление против топ-соперника! Я жду тебя»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
