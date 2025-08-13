Оливейра – о поединке Топурии и Царукяна: «Будет адский бой. Но, честно говоря, у Илии больше шансов на победу»
Чарльз Оливейра считает Топурию фаворитом в поединке с Царукяном.
«Это бой между неплохим грэпплером и парнем с действительно хорошим ударом. Думаю, что Арман – очень опасный и крутой чувак. Но, честно говоря, у Топурии больше шансов на победу. Тем не менее, это будет адский поединок», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра проиграл Арману Царукяну раздельным решением судей на UFC 300. Илия Топурия нокаутировал Чарльза в первом раунде поединка на UFC 317.
Арман Царукян: «Я бы перевел Топурию и забил локтями. Технический нокаут в первом раунде»
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
