Оливейра – о поединке Топурии и Царукяна: «Будет адский бой. Но, честно говоря, у Илии больше шансов на победу»

Чарльз Оливейра считает Топурию фаворитом в поединке с Царукяном.

«Это бой между неплохим грэпплером и парнем с действительно хорошим ударом. Думаю, что Арман – очень опасный и крутой чувак. Но, честно говоря, у Топурии больше шансов на победу. Тем не менее, это будет адский поединок», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра проиграл Арману Царукяну раздельным решением судей на UFC 300. Илия Топурия нокаутировал Чарльза в первом раунде поединка на UFC 317.

