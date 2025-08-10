Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»

Чарльз Оливейра высказался о нокауте в поединке с Илией Топурией.

Напомним, что в ночь на 29 июня Оливейра проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде в поединке за чемпионский пояс.

«Семья, я еще никогда в жизни не оказывался в нокауте. На все бывает в первый раз. К сожалению, настала моя очередь – я досрочно проиграл очень жесткому сопернику. Я вернулся домой грустным, плакал и был зол, но сейчас, честно говоря, я более чем готов.

Запомните мои слова: раненый лев – это все еще лев. И 12 октября я покажу всем вам, что моя история еще не закончена», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

12 октября Оливейра проведет поединок против Рафаэля Физиева . Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро.

