Деон Николсон сообщил об отмене поединка против Артура Бетербиева

Деон Николсон сообщил об отмене поединка с Артуром Бетербиевым.

«Только что узнал, что бой против Бетербиева не состоится. Надеюсь, что уже скоро у меня будет информация о новом поединке», – написал боксер Деон Николсон в социальных сетях.

Планировалось, что бой между Николсоном и Артуром Бетербиевым пройдет 22 ноября в главном карде турнира The Ring IV.

В последний раз Бетербиев (21-1) выступал в феврале, когда проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей.

Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»

Бетербиев – о гонораре за бой с Николсоном: «На хлеб с маслом хватит. И на попить останется»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: социальные сети Деона Николсона
