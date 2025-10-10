Деон Николсон сообщил об отмене поединка против Артура Бетербиева

Деон Николсон сообщил об отмене поединка с Артуром Бетербиевым.

«Только что узнал, что бой против Бетербиева не состоится. Надеюсь, что уже скоро у меня будет информация о новом поединке», – написал боксер Деон Николсон в социальных сетях.

Планировалось, что бой между Николсоном и Артуром Бетербиевым пройдет 22 ноября в главном карде турнира The Ring IV.

В последний раз Бетербиев (21-1) выступал в феврале, когда проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей.

