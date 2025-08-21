Бетербиев – о гонораре за бой с Николсоном: «На хлеб с маслом хватит. И на попить останется»
Артур Бетербиев высказался о гонораре за предстоящий бой с Деоном Николсоном.
«Конечно, есть разница в гонорарах между обычными и титульными боями. Я думаю, у каждого боксера ощущается эта разница. В обычных боях не бывает больших денег. Но на хлеб с маслом, я думаю, хватит. И на попить останется», – сказал экс-чемпион мира Артур Бетербиев.
В последнем поединке 23 февраля Бетербиев проиграл раздельным решением судей Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.
Бой против американца Деона Николсона пройдет 22 ноября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
