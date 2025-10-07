2

Давид Бенавидес: «После Ярда буду драться с Бетербиевым или Биволом»

Давид Бенавидес рассказал о планах.

«Следующим будет бой с Бетербиевым или Биволом. Если не смогу этого добиться, то план – добиться боя с Зурдо Рамиресом в крузервейте», – сказал чемпион мира Давид Бенавидес.

22 ноября Бенавидес проведет бой против Энтони Ярда. 

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. Последний бой Бивола состоялся в феврале – он победил Артура Бетербиева раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В первом бою Бетербиев победил раздельным решением.

Давид Бенавидес: «Не думаю, что должна быть трилогия Бивол – Бетербиев. Дмитрий выиграл первый бой»

