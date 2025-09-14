  • Спортс
Бетербиев – о победе Кроуфорда над Канело: «Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение»

Артур Бетербиев поздравил Кроуфорда с победой над Канело.

«Поздравляю Теренса Кроуфорда с большой победой. Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение. Такой результат дается только трудом и характером.

Спасибо его превосходительству Турки Аль аш-Шейху. Благодаря его работе бокс дарит нам именно такие вечера. Мы с вами видим, как рождается история», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Бивол – о поединке Кроуфорда и Канело: «Отличный бой двух легендарных бойцов. Поздравления Теренсу с заслуженной победой!»

Тайсон врезал Мистеру Бисту, Вергара обняла Канело – галерея селебрити на боксе в Лас-Вегасе

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Артура Бетербиева
logoАртур Бетербиев
Канело - Кроуфорд
logoбокс
