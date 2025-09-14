Бетербиев – о победе Кроуфорда над Канело: «Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение»

Артур Бетербиев поздравил Кроуфорда с победой над Канело.

«Поздравляю Теренса Кроуфорда с большой победой. Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение. Такой результат дается только трудом и характером.

Спасибо его превосходительству Турки Аль аш-Шейху . Благодаря его работе бокс дарит нам именно такие вечера. Мы с вами видим, как рождается история», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

