3

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров по версии журнала The Ring.

После победы над Саулем Альваресом Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Топ-10 рейтинга:

  1. Теренс Кроуфорд

  2. Александр Усик

  3. Наойя Иноуэ

  4. Дмитрий Бивол

  5. Артур Бетербиев

  6. Джесси Родригес

  7. Дзюнто Накатани

  8. Шакур Стивенсон

  9. Давид Бенавидес

  10. Сауль Альварес

Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
logoСауль Альварес
logoАлександр Усик
logoТеренс Кроуфорд
logoНаойя Иноуэ
logoДмитрий Бивол
logoАртур Бетербиев
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира
12 минут назад
Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
2сегодня, 06:38
Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
1сегодня, 06:23
О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»
1вчера, 18:01
Машьянов – о смерти Хаттона: «Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Жалко человека. Не особо правильный образ жизни вел»
4вчера, 16:08
Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»
7вчера, 14:10
Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»
12вчера, 12:58
Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»
10вчера, 11:28
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»
16вчера, 10:21
Канело – в соцсетях: «В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком. Да здравствует Мексика, ублюдки!»
4вчера, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
46 минут назадВидео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30