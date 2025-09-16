Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров по версии журнала The Ring.
После победы над Саулем Альваресом Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.
Топ-10 рейтинга:
Теренс Кроуфорд
Джесси Родригес
Дзюнто Накатани
Шакур Стивенсон
Давид Бенавидес
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
