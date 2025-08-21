  • Спортс
  • Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»

Артур Бетербиев прокомментировал отказ Дмитрия Бивола от третьего боя.

«Нет, отказ Бивола от трилогии – не главное разочарование в моей карьере. Ну есть в мире такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя.

Я смотрю на это только так. И уж тем более не мне нужно об этом думать, пусть он думает. Что я могу еще сказать? «Ну, заяц, погоди», – сказал экс-чемпион мира Артур Бетербиев.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

Бетербиев – о гонораре за бой с Николсоном: «На хлеб с маслом хватит. И на попить останется»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Бивол
logoАртур Бетербиев
logoбокс
