Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
Артур Бетербиев прокомментировал отказ Дмитрия Бивола от третьего боя.
«Нет, отказ Бивола от трилогии – не главное разочарование в моей карьере. Ну есть в мире такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя.
Я смотрю на это только так. И уж тем более не мне нужно об этом думать, пусть он думает. Что я могу еще сказать? «Ну, заяц, погоди», – сказал экс-чемпион мира Артур Бетербиев.
Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.
Бетербиев – о гонораре за бой с Николсоном: «На хлеб с маслом хватит. И на попить останется»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости