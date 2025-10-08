  • Спортс
  • Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»
Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»

Арман Царукян объяснил, почему мать не приедет на его бой в Катаре.

«Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Она останется дома. Это мужской спорт. Женщины должны быть дома», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, 22 ноября Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре.

Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»

Арман Царукян: «Хамзат хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Надеюсь, что он будет в моем углу в бою с Хукером»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
