Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»
Арман Царукян объяснил, почему мать не приедет на его бой в Катаре.
«Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Она останется дома. Это мужской спорт. Женщины должны быть дома», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Напомним, 22 ноября Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре.
Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
Арман Царукян: «Хамзат хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Надеюсь, что он будет в моем углу в бою с Хукером»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости