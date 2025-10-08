Арман Царукян: «Хамзат хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Надеюсь, что он будет в моем углу в бою с Хукером»

Арман Царукян не исключил, что Чимаев поддержит его во время боя с Хукером.

«Будет ли Хамзат в моем углу? Надеюсь на это. Он хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Он всегда спрашивает, куда приехать, если мне нужны спарринг-партнеры. Он приведет всех бойцов из Чечни, чтобы помочь», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Царукян участвовал в подготовке Чимаева к титульному поединку с Дрикусом дю Плесси и присутствовал в его углу во время боя.

Напомним, 22 ноября Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре.

Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»

Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?