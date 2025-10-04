Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»

Арман Царукян высказался о гипотетическом бое Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

«Я бы, конечно, отдал предпочтение Хамзату . Там совсем другая антропометрия. Если сравнивать борьбу Хамзата с борьбой парней из 77 кг - это вообще разные люди. Он закрывает тебя – прямо как клещ. Да и Ислам – это все равно боец из 70 кг.

И по антропометрии, и по весу. По всему. Сколько бы он сейчас ни пытался набрать, может, это даже сыграет с ним плохую шутку. Может, он наберет лишние килограммы, за которые поплатится в бою. Он может быстрее устать», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Ранее Хамзат Чимаев заявил , что Ислам Махачев не смог бы конкурировать с бойцами среднего дивизиона: «Я в этом очень сомневаюсь».

