  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»
1

Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»

Арман Царукян высказался о гипотетическом бое Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

«Я бы, конечно, отдал предпочтение Хамзату. Там совсем другая антропометрия. Если сравнивать борьбу Хамзата с борьбой парней из 77 кг - это вообще разные люди. Он закрывает тебя – прямо как клещ. Да и Ислам – это все равно боец из 70 кг.

И по антропометрии, и по весу. По всему. Сколько бы он сейчас ни пытался набрать, может, это даже сыграет с ним плохую шутку. Может, он наберет лишние килограммы, за которые поплатится в бою. Он может быстрее устать», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что Ислам Махачев не смог бы конкурировать с бойцами среднего дивизиона: «Я в этом очень сомневаюсь».

Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»

Хукер – о поединке с Царукяном: «Это претендентский бой. В случае победы я должен получить титульник»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoИслам Махачев
logoMMA
logoАрман Царукян
logoUFC
logoХамзат Чимаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»
6вчера, 14:35
Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»
2018 сентября, 18:01
Махачев – о просьбе фаната «уничтожить» Топурию и подраться с Чимаевым: «Как ты хочешь, все сделаем»
623 августа, 08:24
Главные новости
ACA 193: Керимов против Селимханова, Тайгибов – Зубариев и другие бои
57 минут назадLive
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»
317 минут назад
Хабиб Нурмагомедов: «Усман выйдет на пик только через пять-шесть лет. Представьте, каким крутым он тогда будет»
8сегодня, 15:50
Магомед Анкалаев заработает $2,5 млн за реванш с Перейрой. Гонорар Алекса – $2,82 млн («Чемпионат»)
7сегодня, 15:00
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
8сегодня, 14:05
Дмитрий Бикрев: «Хьюз столько разговаривал, а в итоге обделался. О трилогии с Усманом даже разговора быть не может»
4сегодня, 13:50
Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания. На UFC 320 он подерется с Анкалаевым
26сегодня, 12:20Фото
Вадим Немков: «Считаю, что Усман победил Хьюза в доминирующей манере. Абсолютно уверенно забрал бой»
3сегодня, 10:55
Ариэль Хельвани: «Судья, поставивший 50-45 в пользу Усмана, никогда больше не должен судить»
7сегодня, 10:20
Анкалаев обратился к фанатам Перейры: «Слова закончились. Завтра я заставлю всех вас плакать!»
3сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30