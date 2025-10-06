Перейра – в соцсетях: «Когда бизнесмен, который не был спортсменом, хочет продвинуть себя ради славы и денег, ты в клетке рискуешь жизнью. А он смеется снаружи»
Алекс Перейра намекнул на роль Абдель-Азиза в карьере Анкалаева.
«Когда бизнесмен, который не был спортсменом, хочет продвинуть себя ради славы и денег, ты в клетке рискуешь жизнью. А он смеется снаружи», – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Али Абдель-Азиз: «Перейра был лучше. Если бы все зависело от меня, то Анкалаеву не следовало бы драться из-за некоторых моментов»
Перейра травмировал ногу после лоу-кика в бою с Анкалаевым: «Почти уверен, что у меня перелом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
