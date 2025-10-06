Перейра травмировал ногу после лоу-кика в бою с Анкалаевым: «Почти уверен, что у меня перелом»

Алекс Перейра рассказал о травме, полученной в реванше с Магомедом Анкалаевым.

«У меня была действительно хорошая стратегия, которая, как вы уже видели, сработала против Яна Блаховича. Удары по икре работали. Я нанес несколько, но затем Магомед поменял позицию. Думаю, что он изменил дистанцию. Я нанес еще один удар по его ведущей ноге, но получилось так, что я зацепил его лишь пальцами. Почти уверен, что у меня перелом», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева в реванше на UFC 320.

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

Конор – о поединке Перейры и Анкалаева: «Теперь 1-1. Алекс – скилл, воля, решимость. Магомед – мужество, яйца, честь»