Перейра травмировал ногу после лоу-кика в бою с Анкалаевым: «Почти уверен, что у меня перелом»
Алекс Перейра рассказал о травме, полученной в реванше с Магомедом Анкалаевым.
«У меня была действительно хорошая стратегия, которая, как вы уже видели, сработала против Яна Блаховича. Удары по икре работали. Я нанес несколько, но затем Магомед поменял позицию. Думаю, что он изменил дистанцию. Я нанес еще один удар по его ведущей ноге, но получилось так, что я зацепил его лишь пальцами. Почти уверен, что у меня перелом», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева в реванше на UFC 320.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Конор – о поединке Перейры и Анкалаева: «Теперь 1-1. Алекс – скилл, воля, решимость. Магомед – мужество, яйца, честь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости