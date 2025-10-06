  • Спортс
  • Али Абдель-Азиз: «Перейра был лучше. Если бы все зависело от меня, то Анкалаеву не следовало бы драться из-за некоторых моментов»
Али Абдель-Азиз: «Перейра был лучше. Если бы все зависело от меня, то Анкалаеву не следовало бы драться из-за некоторых моментов»

Али Абдель-Азиз считает, что Анкалаеву не стоило выходить на реванш с Перейрой.

«Перейра победил в реванше. Поздравляю Алекса и его команду. Я знаю его тренеров, менеджеров и всегда проявляю к ним уважение. Я не знаком с Алексом лично. 

Я состою в команде Магомеда Анкалаева и делаю все, чтобы ему помочь. Пока я не оскорблял чью-либо семью, религию или нацию. Анкалаев одобрил все, что было в его соцсетях. Я использовал его мысли. В конце концов, мы в бойцовском бизнесе – пока никто не говорит о тебе плохо, или твоей семье, или твоей нации. 

Занимаюсь я спортом или нет, это не имеет значения. У меня два черных пояса по дзюдо и джиу-джитсу. Я выступал на турнирах по дзюдо и ММА. Но это не касается меня и Перейры. Дело в Магомеде и Алексе. Тем вечером Перейра был лучше. Мы принимаем поражения как мужчины. Мы идем дальше. У меня нет никаких проблем с Алексом. Я уважаю все, чего он достиг. 

Многие вещи случились с Анкалаевым во время лагеря. Но это ему рассказывать об этом. Не мне. Если бы все зависело от меня, то ему не следовало бы драться из-за некоторых моментов. Но он взрослый человек и сам принимает решения, живет своими поступками. 

И всем жалким фанатам, которые каждый раз впадают в истерику, когда титул UFC выигрывает кто-то с Кавказа, Ближнего Востока, Дагестана или Чечни – бывают победы, бывают поражения. Это часть игры», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Перейра нокаутировал Анкалаева в главном событии UFC 320.

Магомед Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо»

Тренер Перейры: «Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Али Абдель-Азиза
