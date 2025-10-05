Шон О’Мэлли: «Только 5 из 100 тейкдаунов Мераба были на мне. Я не позволил ему сделать их больше, потому что не встал»
О’Мэлли пошутил, что Мераб провел мало тейкдаунов в их бою, потому что он лежал.
«Только 5 из 100 тейкдаунов Мераба были на мне. Я не позволил ему сделать их больше, потому что не встал», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, Мераб Двалишвили провел 20 тейкдаунов в победном бою с Кори Сэндхагеном. На его счету больше 100 тейкдаунов в UFC.
В июне Двалишвили досрочно победил О’Мэлли.
Смеялись над Мерабом? А он уже штурмует вечные рекорды
Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
