  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шон О’Мэлли: «Только 5 из 100 тейкдаунов Мераба были на мне. Я не позволил ему сделать их больше, потому что не встал»
3

Шон О’Мэлли: «Только 5 из 100 тейкдаунов Мераба были на мне. Я не позволил ему сделать их больше, потому что не встал»

О’Мэлли пошутил, что Мераб провел мало тейкдаунов в их бою, потому что он лежал.

«Только 5 из 100 тейкдаунов Мераба были на мне. Я не позволил ему сделать их больше, потому что не встал», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Напомним, Мераб Двалишвили провел 20 тейкдаунов в победном бою с Кори Сэндхагеном. На его счету больше 100 тейкдаунов в UFC.

В июне Двалишвили досрочно победил О’Мэлли.

Смеялись над Мерабом? А он уже штурмует вечные рекорды

Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
logoМераб Двалишвили
logoUFC
logoШон О'Мэлли
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кори Сэндхаген: «Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило»
829 сентября, 18:16
Шон О’Мэлли хочет подраться в Белом доме: «Если Сэндхаген победит Мераба, мы можем подраться»
523 сентября, 09:14
Бен Аскрен: «Только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал»
417 сентября, 13:53
Главные новости
Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»
12сегодня, 15:40
Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом
13сегодня, 13:47Фото
Тренер Перейры: «Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США»
32сегодня, 13:14
Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»
2сегодня, 12:44
Олег Тактаров: «Анкалаев словно Иисус, пострадавший за молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него чрезмерный»
23сегодня, 10:25
Топурия поздравил Двалишвили: «Мы достигли точки, когда твои победы кажутся почти обыденностью»
18сегодня, 09:25
Перейра не хочет драться с Чимаевым: «Хочу только супербой в тяжелом весе»
43сегодня, 07:49
Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»
4сегодня, 07:36
Перейре не интересен поединок против Аспиналла или Гана: «Я хочу супербой. Это должен быть Джонс на турнире в Белом доме»
71сегодня, 07:19
Двалишвили – о рекорде по количеству тейкдаунов в титульном бою: «Знал, что делаю. В какой-то момент я их проводил просто для того, чтобы поставить рекорд»
2сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30