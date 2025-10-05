  • Спортс
Фото
6

Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом

Мераб Двалишвили отмечает победу над Кори Сэндхагеном в ночном клубе.

Грузинский боец выложил кадры из заведения Club XS, как уточняет портал FULL SEND MMA.

Двалишвили оголил торс и прыгал с чемпионским поясом.

Позже Мераб начал вести бой с тенью.

Напомним, Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в соглавном событии UFC 320.

Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»

Двалишвили – о рекорде по количеству тейкдаунов в титульном бою: «Знал, что делаю. В какой-то момент я их проводил просто для того, чтобы поставить рекорд»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
