0

Бен Аскрен: «Только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал»

Бен Аскрен удивился, узнав, что Двалишвили снова победил О’Мэлли.

«Ух ты, я только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал. О’Мэлли действительно следовало бы поработать больше времени над своей борьбой», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.

Напомним, реванш Двалишвили и Шона О’Мэлли состоялся в июне на UFC 316 – Мераб победил удушающим приемом в третьем раунде.

Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»

Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бена Аскрена
logoО’Мэлли - Двалишвили
logoМераб Двалишвили
logoШон О'Мэлли
logoUFC
logoБен Аскрен
logoMMA
