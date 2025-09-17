Бен Аскрен: «Только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал»
Бен Аскрен удивился, узнав, что Двалишвили снова победил О’Мэлли.
«Ух ты, я только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал. О’Мэлли действительно следовало бы поработать больше времени над своей борьбой», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.
Напомним, реванш Двалишвили и Шона О’Мэлли состоялся в июне на UFC 316 – Мераб победил удушающим приемом в третьем раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бена Аскрена
