Бен Аскрен: «Только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал»

Бен Аскрен удивился, узнав, что Двалишвили снова победил О’Мэлли.

«Ух ты, я только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал. О’Мэлли действительно следовало бы поработать больше времени над своей борьбой», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен .

Напомним, реванш Двалишвили и Шона О’Мэлли состоялся в июне на UFC 316 – Мераб победил удушающим приемом в третьем раунде.

