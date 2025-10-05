Двалишвили стал первым, кто провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 переводов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории
Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена и установил новый рекорд.
Мераб Двалишвили первым в истории UFC провел более 100 тейкдаунов. У Мераба 117 тейкдаунов в UFC.
Двалишвили провел в бою с Сэндхагеном 20 тейкдаунов – это новый рекорд UFC для пятираундовых боев и второй результат в истории. На первом месте – Хабиб Нурмагомедов с 21 тейкдауном против Абеля Трухильо в трехраундовом бою.
Двалишвили победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Это его третья защита титула в 2025 году.
