Шон О’Мэлли хочет подраться в Белом доме: «Если Сэндхаген победит Мераба, мы можем подраться»
Шон О’Мэлли назвал идеального соперника на бой в Белом доме.
«Я хотел бы оказаться в этом карде. Если Кори победит Мераба, а я разберусь со следующим соперником, мы можем подраться. Но в любом случае, я хочу драться в течение следующих четырех или пяти месяцев», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, реванш Мераба Двалишвили и О’Мэлли состоялся в июне на UFC 316 – Мераб победил удушающим приемом в третьем раунде.
Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320. Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.
