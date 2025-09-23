  • Спортс
2

Шон О’Мэлли хочет подраться в Белом доме: «Если Сэндхаген победит Мераба, мы можем подраться»

Шон О’Мэлли назвал идеального соперника на бой в Белом доме.

«Я хотел бы оказаться в этом карде. Если Кори победит Мераба, а я разберусь со следующим соперником, мы можем подраться. Но в любом случае, я хочу драться в течение следующих четырех или пяти месяцев», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Напомним, реванш Мераба Двалишвили и О’Мэлли состоялся в июне на UFC 316 – Мераб победил удушающим приемом в третьем раунде.

Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320. Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

Главные бои осени в ММА – лучшее время, чтобы полюбить единоборства

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Шона О&#8217;Мэлли
