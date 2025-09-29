Кори Сэндхаген: «Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило»
Сэндхаген считает, что сильные стороны Двалишвили против него не сработают.
«Он избил Умара, когда тот слишком устал. Я не устаю. Он победил О’Мэлли, потому что переборол его. Со мной так не выйдет. Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
Двалишвили дважды победил Шона О’Мэлли – решением и удушающим приемом. Умара Нурмагомедова Мераб победил также по судейскому вердикту.
Напомним, Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.
