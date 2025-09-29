  • Спортс
3

Кори Сэндхаген: «Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило»

Сэндхаген считает, что сильные стороны Двалишвили против него не сработают.

«Он избил Умара, когда тот слишком устал. Я не устаю. Он победил О’Мэлли, потому что переборол его. Со мной так не выйдет. Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

Двалишвили дважды победил Шона О’Мэлли – решением и удушающим приемом. Умара Нурмагомедова Мераб победил также по судейскому вердикту.

Напомним, Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
