Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке
Мераб Двалишвили хочет бой с Петром Яном в ноябре.
«UFC 320 и UFC 322», – написал в соцсетях Двалившили, прикрепив картинку с лицами Сэндхагена и Яна.
Напомним, Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320. Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.
UFC 322 состоится 16 ноября в Нью-Йорке. Главным поединком станет бой титульный бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
