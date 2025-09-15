Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке

Мераб Двалишвили хочет бой с Петром Яном в ноябре.

«UFC 320 и UFC 322», – написал в соцсетях Двалившили, прикрепив картинку с лицами Сэндхагена и Яна.

Напомним, Мераб Двалишвили подерется с Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320. Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

UFC 322 состоится 16 ноября в Нью-Йорке. Главным поединком станет бой титульный бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.