  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»
1

Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»

Арман Царукян рассказал о причинах срыва боя с Исламом Махачевым.

«Новых подробностей нет. Честно, на критику мне уже давно плевать. Мне нужен результат – и результат всегда положительный. Да, я потратил очень много сил на этот бой, очень долго его ждал. И я хотел этот бой больше, чем все фанаты, которые прилетели и ждали его.

Я этим боем жил последние шесть-семь лет – и многое бы отдал, чтобы выйти. Но мой организм не выдержал этой нагрузки и дал сбой. Я думаю, что я сделал правильное решение. Уверен, что мое время еще придет.

На сколько процентов я был готов к бою? Я бы на него не вышел. Это было невозможно. Мне так прихватило спину, что я не мог двигаться. Это поймут люди, которые срывали спину очень сильно. И у кого есть проблемы с седалищным нервом. Эта травма у меня давно сидит – и выстреливает в критические моменты», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Титульный поединок между Царукяном и Исламом Махачевым должен был состояться в январе. Арман снялся с боя из-за травмы спины. В последний раз он дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»

Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoИслам Махачев
logoUFC
легкий вес (MMA)
logoMMA
logoАрман Царукян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»
343 июля, 09:30
Александр Шаблий: «Царукян – большая угроза для Махачева, чем Топурия»
312 марта, 15:30
Царукян − о травме перед UFC 311: «Я не спал всю ночь и в пять утра сообщил, что не могу пошевелиться»
1023 января, 15:46
Главные новости
Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»
17 минут назад
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
2322 минуты назад
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
31сегодня, 14:15
Анкалаев снова идет за Перейрой – первая защита пояса UFC. А кто еще из российских бойцов близок к титулу?
сегодня, 14:10
Тактаров – о полутяжелом дивизионе UFC: «Была категория, а сейчас ее нет. Если будете смотреть бои веса после победы Анкалаева – флаг вам в руки»
8сегодня, 13:05
Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»
1сегодня, 12:15
Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»
28сегодня, 10:40
Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»
5сегодня, 10:15
Алекс Перейра: «Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер»
6сегодня, 09:45
Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
7сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30