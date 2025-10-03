Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»

Арман Царукян рассказал о причинах срыва боя с Исламом Махачевым.

«Новых подробностей нет. Честно, на критику мне уже давно плевать. Мне нужен результат – и результат всегда положительный. Да, я потратил очень много сил на этот бой, очень долго его ждал. И я хотел этот бой больше, чем все фанаты, которые прилетели и ждали его.

Я этим боем жил последние шесть-семь лет – и многое бы отдал, чтобы выйти. Но мой организм не выдержал этой нагрузки и дал сбой. Я думаю, что я сделал правильное решение. Уверен, что мое время еще придет.

На сколько процентов я был готов к бою? Я бы на него не вышел. Это было невозможно. Мне так прихватило спину, что я не мог двигаться. Это поймут люди, которые срывали спину очень сильно. И у кого есть проблемы с седалищным нервом. Эта травма у меня давно сидит – и выстреливает в критические моменты», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Титульный поединок между Царукяном и Исламом Махачевым должен был состояться в январе. Арман снялся с боя из-за травмы спины. В последний раз он дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»

Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»