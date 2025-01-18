  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хамзат Чимаев: «Сомневаюсь, что Махачев может конкурировать в среднем весе. Хабиб мог бы подняться»
13

Хамзат Чимаев: «Сомневаюсь, что Махачев может конкурировать в среднем весе. Хабиб мог бы подняться»

Хамзат Чимаев оценил шансы Ислама Махачева в среднем дивизионе.

«Мог бы Ислам Махачев конкурировать в среднем весе? Пусть попробует. Не знаю, я в этом очень сомневаюсь.

Если бы кто-то и мог подняться в 77 или 84 кг, то это Хабиб Нурмагомедов.

Почему не Ислам? Из-за последнего боя. Он был тяжелым. Хотя и у меня был сложный поединок с Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. А потом я поднялся в средний дивизион и тут уже чуть легче. Может быть, у него такая же ситуация. Октагон покажет», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев – лев, Хабиб – орел, Конор – цыпленок, Перейра – картошка»

Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoИслам Махачев
Асланбек Бадаев
logoUFC
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoХабиб Нурмагомедов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл спрогнозировал чемпионов UFC в 2025 году: себя в тяжелом весе, Мераба – в легчайшем, Чимаева – в среднем
431 декабря 2024, 08:11
Тактаров назвал топ-3 бойцов года из России: «Шара Буллет. Чимаев будет второй – у Махачева тяжелый год»
1228 декабря 2024, 09:35
Чимаев назвал топ-5 бойцов из СНГ: «Махачев, Рахмонов, Магомедов – хороший ударник»
1727 ноября 2024, 10:03
Рекомендуем
Главные новости
Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана – от себя взял бойцовский IQ
314 минут назад
Рейтинг российских бойцов UFC: собрали всех в одном гайде
сегодня, 15:00Спецпроект
Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев – лев, Хабиб – орел, Конор – цыпленок, Перейра – картошка»
11сегодня, 14:21
Ренато Мойкано: «Готовьтесь, ублюдки. Я иду за этим чертовым поясом. Завтра я побью Ислама Махачева, 100 процентов»
16сегодня, 14:03
UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард – не ранее 06:00 по мск
28сегодня, 13:40
Пантожа – о Мойкано: «Очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира»
4сегодня, 13:25
Леон Эдвардс и Джек Делла Маддалена подерутся 22 марта в Лондоне в главном событии UFC Fight Night 255
3сегодня, 12:20
Хасбик провел стердаун с Перейрой и ударил его лбом по носу
5сегодня, 10:49Фото
Вартанян – о травме Царукяна: «Спину прихватило настолько, что разогнуться не мог»
19сегодня, 10:38
Махачев уверен, что победил бы Железного человека: «Сейчас нет в мире того, кто у меня выиграет»
14сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем