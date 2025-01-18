Хамзат Чимаев: «Сомневаюсь, что Махачев может конкурировать в среднем весе. Хабиб мог бы подняться»

Хамзат Чимаев оценил шансы Ислама Махачева в среднем дивизионе.

«Мог бы Ислам Махачев конкурировать в среднем весе? Пусть попробует. Не знаю, я в этом очень сомневаюсь.

Если бы кто-то и мог подняться в 77 или 84 кг, то это Хабиб Нурмагомедов .

Почему не Ислам? Из-за последнего боя. Он был тяжелым. Хотя и у меня был сложный поединок с Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. А потом я поднялся в средний дивизион и тут уже чуть легче. Может быть, у него такая же ситуация. Октагон покажет», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев .

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Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»