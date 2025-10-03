Хукер – о поединке с Царукяном: «Это претендентский бой. В случае победы я должен получить титульник»

Дэн Хукер считает, что получит титульник в случае победы над Арманом Царукяном.

«Я очень хочу побить Царукяна, потому что считаю его лучшим бойцом нашего дивизиона. Вероятно, это главная причина, по которой я согласился встретиться с ним.

Мне кажется, что это претендентский бой. В случае победы именно я должен получить титульный шанс. Победа над Арманом превратит любого бойца в полноценного претендента», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер .

Ранее стало известно, что поединок между Арманом Царукяном и Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

