Махачев – о просьбе фаната «уничтожить» Топурию и подраться с Чимаевым: «Как ты хочешь, все сделаем»

Ислам Махачев ответил фанату на предложение подраться с Топурией и Чимаевым.

- Хамзат Чимаев перед боем с Дрикусом дю Плесси сказал, что ты – легкая работа для него. О чем он говорит, если его чуть не вырубил легковес Гилберт Бернс. Также хочу попросить тебя вернуться в легкий вес, чтобы ты уничтожил и заткнул Илию Топурию. И чтобы он больше ничего не говорил о бойцах из Дагестана.

– Как ты хочешь, все сделаем, – ответил бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Поединок получил награду «Лучший бой вечера».

