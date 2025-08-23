Махачев – о просьбе фаната «уничтожить» Топурию и подраться с Чимаевым: «Как ты хочешь, все сделаем»
Ислам Махачев ответил фанату на предложение подраться с Топурией и Чимаевым.
- Хамзат Чимаев перед боем с Дрикусом дю Плесси сказал, что ты – легкая работа для него. О чем он говорит, если его чуть не вырубил легковес Гилберт Бернс. Также хочу попросить тебя вернуться в легкий вес, чтобы ты уничтожил и заткнул Илию Топурию. И чтобы он больше ничего не говорил о бойцах из Дагестана.
– Как ты хочешь, все сделаем, – ответил бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Поединок получил награду «Лучший бой вечера».
Махачев заинтересован в поединке с Топурией: «Есть с Илией какая-то интрига. Может, получится сделать какой-то супербой. Посмотрим по весу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
