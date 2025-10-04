  • Спортс
  • Усман Нурмагомедов – о победе над Хьюзом: «Хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд»
Усман Нурмагомедов – о победе над Хьюзом: «Хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд»

Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Полом Хьюзом.

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

«Невероятные ощущения. Благодарю за поддержку. Я чувствую, как вы поддерживаете меня, как вы поддерживаете нашу команду. Очень рад, что стал чемпионом на глазах отца. Хочу посвятить эту победу ему.

Вы хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд. Но это был очень тяжелый поединок. И соперник был тоже очень жестким», – сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе – тогда россиянин победил решением большинства судей.

PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон победил Ягшимурадова

Усман – принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
