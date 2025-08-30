Усман Нурмагомедов – о трэш-токе Хьюза: «Он похож на Конора. Хабиб забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует»

Усман Нурмагомедов признался, что не переживает из-за трэш-тока Пола Хьюза.

«Мне все равно, что Хьюз скажет после проигрыша. Он похож на Конора Макгрегора. Хабиб Нурмагомедов забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует. Все видели, что с Полом произошло то же самое. Да, он показал людям, что был довольно близок к тому, чтобы ударить меня. У него был шанс победить, но он ничего не сделал для этого. Он экономил энергию, потому что боялся устать. Не собирался бороться, не нет в клинч.

Хьюз просто ударил меня пару раз по телу и по лицу – все. А я нанес много ударов и уронил его. Я показал весь арсенал навыков ММА. Потому я и чемпион. Он хочет поговорить, а я собираюсь его сломать. Единственный человек, которого он может сломать, это, возможно, кто-то из его товарищей по команде», – сказал Усман Нурмагомедов .

Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.

Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти»

Пол Хьюз: «Усман смотрит на меня свысока. Хочу причинить ему боль»