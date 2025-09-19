Царукян – об Усмане Нурмагомедове: «Он обязательно будет в топах UFC. Сильнейший легковес за пределами промоушена»

Арман Царукян назвал Усмана Нурмагомедова сильнейшим легковесом за пределами UFC.

– Видишь ли ты Усмана Нурмагомедова в топах UFC через несколько лет?

– Если он перейдет в UFC, то, конечно, да. Он будет в топах обязательно. Потому что у него ударка хорошая и борьба, и дышит. Хорошего уровня.

– Как ты считаешь, Усман – сильнейший легковес за пределами UFC?

– Да. Он поразнообразнее, помоложе, может работать в двух стойках, – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Усман Нурмагомедов – чемпион PFL в легком весе. На его счету 19 побед (14 досрочных) в MMA. Один бой признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Нурмагомедова.

3 октября он проведет реванш против Пола Хьюза.

