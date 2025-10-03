Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»

Арман Царукян высказался о предстоящем бое с Дэном Хукером.

«Для меня, честно говоря, все бои сложные. Столько тренировок... Сначала в тренировочном лагере мучаешься, потом на весогонке мучаешься. Потом тебе драться надо. Хукер – высокий, конечности длинные. Довольно хорошо защищается от партера, встает хорошо. Набрал в этом он неплохо.

Но он не умеет бороться. Именно в вольной борьбе защищается не так хорошо. Вот этим и нужно брать. А так он очень высокий, с такими очень тяжело драться. Тяжелее подойти – они на дистанции отстреливаются. Такие мерзкие удары ногами у него... Для борцов очень неудобные удары», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Ранее стало известно, что поединок между Царукяном и Дэном Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

