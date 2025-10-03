  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»
1

Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»

Арман Царукян высказался о предстоящем бое с Дэном Хукером.

«Для меня, честно говоря, все бои сложные. Столько тренировок... Сначала в тренировочном лагере мучаешься, потом на весогонке мучаешься. Потом тебе драться надо. Хукер – высокий, конечности длинные. Довольно хорошо защищается от партера, встает хорошо. Набрал в этом он неплохо.

Но он не умеет бороться. Именно в вольной борьбе защищается не так хорошо. Вот этим и нужно брать. А так он очень высокий, с такими очень тяжело драться. Тяжелее подойти – они на дистанции отстреливаются. Такие мерзкие удары ногами у него... Для борцов очень неудобные удары», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Ранее стало известно, что поединок между Царукяном и Дэном Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»

Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoUFC Fight Night
logoДэн Хукер
logoUFC
легкий вес (MMA)
logoMMA
logoАрман Царукян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
5вчера, 08:14
Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»
120 сентября, 09:55
Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»
519 сентября, 14:35
Главные новости
Тренер Двалишвили: «Думаю, Ян станет следующим соперником Мераба. Мы пойдем по второму кругу»
29 минут назад
Взвешивание перед UFC 320: Анкалаев и Перейра показали одинаковые цифры, Двалишвили тяжелее Сэндхагена
сегодня, 15:55
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
23сегодня, 15:25
Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»
1сегодня, 14:35
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
31сегодня, 14:15
Анкалаев снова идет за Перейрой – первая защита пояса UFC. А кто еще из российских бойцов близок к титулу?
сегодня, 14:10
Тактаров – о полутяжелом дивизионе UFC: «Была категория, а сейчас ее нет. Если будете смотреть бои веса после победы Анкалаева – флаг вам в руки»
8сегодня, 13:05
Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»
1сегодня, 12:15
Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»
33сегодня, 10:40
Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»
5сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30