  • Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
0

Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»

Дэн Хукер прокомментировал анонс боя с Арманом Царукяном.

«Мне не нравится его лицо. Мне не нравится, что его лицо прикреплено к его телу, с удовольствием разделил бы их.

Я ничего о нем не знаю, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос», – сказал боец UFC Дэн Хукер.

В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
logoДэн Хукер
logoUFC
logoMMA
logoАрман Царукян
