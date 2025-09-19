  • Спортс
  • Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»
Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»

Арман Царукян сомневается, что поединок против Ислама Махачева состоится.

«Да, наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Я хочу зафиксироваться в 70 кг, он на 77 кг перешел. Не думаю, что он будет спускаться обратно. Желаю ему удачи, чтобы он выиграл титул – и защитил его столько раз, сколько он хочет», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»

Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

