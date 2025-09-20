Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»

Арман Царукян рассказал, с кем встретится в следующем поединке.

Ранее стало известно, что Царукян планирует вернуться в октагон на турнире UFC в Катаре, который состоится 22 ноября.

«Я дал согласие на бой с [Дэном] Хукером . Теперь необходимо подписать контракты. Если не он, то [Джастин] Гейджи », – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом на турнире ACB JJ 18

Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»