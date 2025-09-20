  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»
0

Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»

Арман Царукян рассказал, с кем встретится в следующем поединке.

Ранее стало известно, что Царукян планирует вернуться в октагон на турнире UFC в Катаре, который состоится 22 ноября.

«Я дал согласие на бой с [Дэном] Хукером. Теперь необходимо подписать контракты. Если не он, то [Джастин] Гейджи», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом на турнире ACB JJ 18

Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
logoАрман Царукян
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoДжастин Гейджи
logoДэн Хукер
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
«Мы буквально захватим Вашингтон». Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме
28 минут назадФото
Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером на турнире UFC в Белом доме: «Он крепкий боец, хороший парень»
553 минуты назад
«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой
2сегодня, 09:35
Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
6сегодня, 08:45
Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Чарльза Оливейры
4сегодня, 07:55
Арман Царукян победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом на турнире ACB JJ 18
сегодня, 07:05
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:00
Силва – о следующем поединке: «Хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре»
3вчера, 19:20
Тренер Двалишвили: «Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Не представляю, где его предел»
11вчера, 18:30
Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на $350 тысяч
22вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30