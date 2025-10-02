0

Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»

Арман Царукян прокомментировал анонс боя с Дэном Хукером.

«Он смешной, как и его высказывания.

Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, да. Есть ли шансы у Хукера? Я их не вижу», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
logoАрман Царукян
logoUFC
logoДэн Хукер
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
3сегодня, 08:14
Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре
9вчера, 20:45Фото
Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»
2425 сентября, 17:10Фото
Главные новости
Темиров отрицает отстранение из-за допинга: «Разве может человек быть таким глупым? Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости»
32 минуты назад
Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста
сегодня, 11:44
Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»
сегодня, 11:20
Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»
5сегодня, 10:12
Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»
2сегодня, 09:48
Алекс Волкановски: «Анкалаев снова победит. Он может использовать борьбу, чтобы избежать опасных ситуаций в стойке»
2сегодня, 09:24
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
3сегодня, 08:14
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз показали одинаковый вес – 70,3 кг
1сегодня, 08:05
Мераб Двалишвили получил именную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов
3сегодня, 07:40Фото
Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»
36сегодня, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30