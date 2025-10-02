Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»
Арман Царукян прокомментировал анонс боя с Дэном Хукером.
«Он смешной, как и его высказывания.
Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, да. Есть ли шансы у Хукера? Я их не вижу», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости