Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»

Арман Царукян прокомментировал анонс боя с Дэном Хукером.

«Он смешной, как и его высказывания.

Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, да. Есть ли шансы у Хукера? Я их не вижу», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

