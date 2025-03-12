Александр Шаблий: «Царукян – большая угроза для Махачева, чем Топурия»
Александр Шаблий высказался о титульной гонке в легком весе UFC.
«Шансы есть у всех. Но в бою Илии с Исламом фаворитом будет Ислам. Топурия весит в межсезонье 84 кг. Он физически крепкий парень. И мой товарищ с ним боролся в Испании. Он говорил, что у него неплохая защита от борьбы. Но мой товарищ – это не Ислам Махачев.
И Арман Царукян – это гораздо более большая угроза, чем Топурия. Он уже провел достаточно боев в легком весе. У него есть борьба и ударка», – сказал боец легкого веса PFL Александр Шаблий.
Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»
Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости