Александр Шаблий: «Царукян – большая угроза для Махачева, чем Топурия»

Александр Шаблий высказался о титульной гонке в легком весе UFC.

«Шансы есть у всех. Но в бою Илии с Исламом фаворитом будет Ислам. Топурия весит в межсезонье 84 кг. Он физически крепкий парень. И мой товарищ с ним боролся в Испании. Он говорил, что у него неплохая защита от борьбы. Но мой товарищ – это не Ислам Махачев .

И Арман Царукян – это гораздо более большая угроза, чем Топурия. Он уже провел достаточно боев в легком весе. У него есть борьба и ударка», – сказал боец легкого веса PFL Александр Шаблий .

Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»

Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»