Царукян − о травме перед UFC 311: «Я не спал всю ночь и в пять утра сообщил, что не могу пошевелиться»
«В среду провел хорошую тренировку, но когда я лег спать, то не смог заснуть из-за болей в пояснице. За ночь поспал минут 30, очень сильно болела поясница.
Утром в четверг я не тренировался, решили подождать до вечера. После пресс-конференции все было в порядке, я начал сгонку веса.
Во время весогонки я крутил педали на велотренажере, и у меня снова заболела спина, тогда мы вызвали врача.
Вес уходил хорошо, я лег спать с перевесом в два с половиной килограмма, планировать скинуть их утром, но опять не мог спать всю ночь.
Я уже не мог пошевелиться, просто лежал на спине. Поэтому в пять утра я сообщил, что не могу идти на весогонку, потому что мне не двинуться», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января должен был подраться с Исламом Махачевым.
Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»
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