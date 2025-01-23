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Царукян − о травме перед UFC 311: «Я не спал всю ночь и в пять утра сообщил, что не могу пошевелиться»

Арман Царукян сообщил, что не мог пошевелиться перед взвешиванием на UFC 311.

«В среду провел хорошую тренировку, но когда я лег спать, то не смог заснуть из-за болей в пояснице. За ночь поспал минут 30, очень сильно болела поясница.

Утром в четверг я не тренировался, решили подождать до вечера. После пресс-конференции все было в порядке, я начал сгонку веса.

Во время весогонки я крутил педали на велотренажере, и у меня снова заболела спина, тогда мы вызвали врача.

Вес уходил хорошо, я лег спать с перевесом в два с половиной килограмма, планировать скинуть их утром, но опять не мог спать всю ночь.

Я уже не мог пошевелиться, просто лежал на спине. Поэтому в пять утра я сообщил, что не могу идти на весогонку, потому что мне не двинуться», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который 19 января должен был подраться с Исламом Махачевым.

Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: JAXXON PODCAST
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logoИслам Махачев
легкий вес (MMA)
logoАрман Царукян
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