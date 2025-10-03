Тактаров – о полутяжелом дивизионе UFC: «Была категория, а сейчас ее нет. Если будете смотреть бои веса после победы Анкалаева – флаг вам в руки»

Олег Тактаров высказался о ситуации в полутяжелом дивизионе UFC.

– Мне очень интересен бой Анкалаева с Перейрой. Просто очень хочу посмотреть, как развиваются дела у Даны Уайта . Потому что он не должен был допускать этот бой с самого начала – самый их первый бой. Потому что вот была категория, а сейчас ее не будет. Если Анкалаев сейчас выиграет, то уровень доверия к Уайту как к промоутеру резко снизится. Катастрофически. Если же из этого что‑то получится, значит, он знает что‑то больше, чем я.

– Но можно же представить, что бой будет зрелищным…

– Все можно представить. Но в их первом поединке… Один был после Рамадана, второй был больной. А сейчас они все такие отдохнувшие и здоровые? Ну хотят этот бой – посмотрим. Если будете смотреть бои этого веса после победы Анкалаева – флаг вам в руки. Я вот даже что‑то не знаю, – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров .

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

