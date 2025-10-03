Анкалаев – о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня»
Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с Алексом Перейрой.
«Алекс стал чемпионом, потому что не бился со мной. Мы и в этот раз докажем, что мы лучше – и все вопросы закроются. Люди, которые освистывают меня, наоборот только меня заряжают.
Пять раундов, три раунда, один раунд – мне все равно. Я буду искать финиш и прикончу этого парня», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев на пресс-конференции.
Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
