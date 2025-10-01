Дрикус дю Плесси: «Ставлю на Перейру в бою с Анкалаевым. Думаю, бой закочнится быстрее, чем в прошлый раз»

Дрикус дю Плесси считает, что Перейра победит Анкалаева в реванше.

«Знаю, что Анкалаев пообещал перебить Алекса. Не думаю, что это хорошая идея. Я действительно не вижу, чтобы этот бой продлился так долго, как в прошлый раз. Ставлю свои деньги на Перейру », – сказал экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Напомним, в марте Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.

Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

