Дрикус дю Плесси: «Ставлю на Перейру в бою с Анкалаевым. Думаю, бой закочнится быстрее, чем в прошлый раз»
Дрикус дю Плесси считает, что Перейра победит Анкалаева в реванше.
«Знаю, что Анкалаев пообещал перебить Алекса. Не думаю, что это хорошая идея. Я действительно не вижу, чтобы этот бой продлился так долго, как в прошлый раз. Ставлю свои деньги на Перейру», – сказал экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, в марте Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.
Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
