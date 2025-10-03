  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Алекс Перейра: «Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер»
4

Алекс Перейра: «Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер»

Алекс Перейра назвал Магомеда Анкалаева «маленькой марионеткой».

«Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер. Просто повторяет заученные слова, в этом нет никакого креатива. Его тренер и менеджер хотят казаться важнее самого спортсмена», – сказал боец полутяжелого веса UFC Алекс Перейра на пресс-конференции.

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоится в главном событии турнира UFC 320. Ивент пройдет в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, штат Невада.

Магомед Анкалаев: «Уже два месяца сам веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик»

Анкалаев – самый скучный чемпион UFC из России?

Кто победит в реванше Анкалаев – Перейра?673 голоса
Магомед АнкалаевМагомед Анкалаев
Алекс ПерейраАлекс Перейра
НичьяЯн Блахович
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
logoМагомед Анкалаев
logoUFC 320
logoUFC
logoMMA
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анкалаев – о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня»
1сегодня, 08:45
Дрикус дю Плесси: «Ставлю на Перейру в бою с Анкалаевым. Думаю, бой закончится быстрее, чем в прошлый раз»
21 октября, 08:19
Перейра оставил сообщение Анкалаеву: «Шама»
131 октября, 07:13
Главные новости
Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»
430 минут назад
Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»
155 минут назад
Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
4сегодня, 08:55
Анкалаев – о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня»
1сегодня, 08:45
Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре
сегодня, 07:50
Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие
6сегодня, 07:30Видео
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
19сегодня, 06:15
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
95сегодня, 06:15
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»
16вчера, 18:14
Джефф Монсон: «Больно от того, что не могу увидеть своих детей в США. Но отказ от гражданства – одно из лучших решений в жизни»
9вчера, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30