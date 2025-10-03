Алекс Перейра: «Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер»

Алекс Перейра назвал Магомеда Анкалаева «маленькой марионеткой».

«Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер. Просто повторяет заученные слова, в этом нет никакого креатива. Его тренер и менеджер хотят казаться важнее самого спортсмена», – сказал боец полутяжелого веса UFC Алекс Перейра на пресс-конференции.

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоится в главном событии турнира UFC 320. Ивент пройдет в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, штат Невада.

