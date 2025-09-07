Тактаров не хочет идти в политику: «Я глубоко верующий человек и совсем не умею врать»

Олег Тактаров объяснил, почему не начал политическую карьеру.

«Мог ли я пойти в политику? Да, когда-то обращались разные политические партии и пытались меня заполучить. Предлагали вступить к ним и получить высокую должность или кресло в Госдуме. Периодически такие предложения поступают и до сих пор. Просто раньше это происходило чаще и люди более настойчиво предлагали.

Но я глубоко верующий человек и совсем не умею врать. Там без этого никуда, иначе я буду хреновым политиком. Я счастливый и обеспеченный человек, у которого целых два любимых дела – они приносят мне неплохой заработок», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Тактаров – о шансах Конора стать президентом: «Ирландия – маленькая страна, на ногте умещается. Там всякое возможно»

«Настало время для перемен». Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии