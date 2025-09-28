Мераб Двалишвили: «Хочу нокаутировать Сэндхагена. Думаю, 90% поединка пройдет в стойке»
Мераб Двалишвили хочет драться с Кори Сэндхагеном в стойке.
«Планирую зарубиться с Кори, хочу его нокаутировать... Думаю, что 90% поединка пройдет в стойке», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
